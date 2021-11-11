美國商務部11日下發的一份公告顯示，其已拒絕了對亞洲太陽能製造商發起調查的請求，並認定亞洲公司沒有以低於正常值的價格銷售太陽能電池。

在此利多消息帶動下，陸港股市太陽能概念股受到激勵。港股上市的保利協鑫大漲約7％，信義玻璃上漲8％。

華爾街見聞報導，美國商務部公告文件稱，「在A-SMACC關於規避調查的請求中，A-SMACC聲稱，根據相關條款，某些中國公司和政府實體及其他行為可能會對其成員的競爭地位造成實質性損害……根據法案777（b）（2）和19 CFR 351.304（d）（1），我們不會考慮，並拒絕A-SMACC 2021年8月16日的規避調查請求。」

A-SMACC是一個由匿名企業所組成的「美國太陽能製造商反對中國規避行為」組織。2021年8月25日，中國機電產品進出口商會曾發布消息稱，8月16日，美國太陽能製造商向美國商務部提交申請，要求對特定生產商生產的、用產自中國的矽片等上游部件，在越南、泰國或馬來西亞完成組裝並出口美國的特定晶體矽太陽能電池及組件，分別發起反規避調查。

起訴方表示，上述公司從中國生產商進口矽片等上游部件及其他生產加工材料，在越南、泰國、馬來西亞進行簡單加工形成太陽能電池及元件出口美國，以此規避美國對中國涉案產品正在實施的反傾銷及反補貼稅。

根據美國海關統計，2020年美國從越南、泰國、馬來西亞進口涉案太陽能產品金額共計50.3億美元，年增長約69％。而該項調查可能導致美國政府對來自這些國家的太陽能產品徵收關稅。