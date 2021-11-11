春節檢疫措施新增「7+7」方案，完整施打兩劑疫苗的入境者前七天入可住防疫旅館或是集中檢疫所，後七天返家居家檢疫。另，集中檢疫所將在16日開放民眾預約，僅供選擇「7+7」措施的旅客預約，服務總量可以達到2萬1600人。

除了原本14天的防疫旅館，跟先前推出的「10+4」，又多了一個「7+7」的檢疫措施。完整施打兩劑疫苗且滿14天的旅客，入境後可採行「7+7」方案，入境做一次PCR、離開防疫旅館或集中檢疫所時做一次，返家第3天做自費家用快篩，檢疫期滿前一天再做一次PCR，共3次PCR加1次快篩才可以解除隔離。

入境者返家居檢若是採取一人一室，同住家人除必須完整接種疫苗，還得配合在居檢者返家的第3、7天做自費家用快篩，並在入境者檢疫期滿後做7天的自主健康管理。受認可的疫苗包括WHO緊急使用清單及我國EUA通過的疫苗，目前共有BNT、AZ、莫德納、高端、嬌生、Covaxin及大陸的國藥及科興，共8種。

此外，集中檢疫所將在16日開放民眾預約，總共提供六個梯次，每次提供3600間，僅供選擇「7+7」措施的旅客預約，服務總量可以達到2萬1600人。發言人莊人祥表示，由於集中檢疫所只提供給「7+7」的旅客，因此入住的民眾需要完成兩劑疫苗且滿14天，並且無法續住。