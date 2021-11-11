台積電9日正式決議在高雄設立晶圓廠，一掃先前設廠懸而未決的不確定性，提早卡位不動產的投資人也彷彿吃下定心丸，順利搭上了房地產發展的頭班車。中信房屋分析，今年以來高雄不動產市場各月交易表現除了農曆春節及疫情嚴峻期間的兩個月之外，其餘各月買賣移轉棟數均較去年為佳，累計移轉棟數亦呈現正成長，年增率僅次於台南。

中信房屋研展室副理張漢超表示，台積電高雄設廠成局，對高雄房地產所帶來的綜效，預期將大於台積電竹科、中科與南科各廠。

張漢超分析，台積電設廠地點位於高雄楠梓煉油廠舊址，鄰近高雄捷運油廠國小及世運站，搭捷運前往市區商圈車程短、交通方便，這也是有別於其他台積電廠區特有的優勢。此外開車前往高鐵左營站、台鐵、上高速公路也都只要10分鐘，交通上的特點，也使台積電設廠效益不僅只有楠梓當地受惠，周邊行政區、甚至連高雄市區也順勢搭上設廠題材、聯袂受益。

張漢超說，設廠後人員居住需求分布會由廠區所在地向外延伸，對生活便利性與品質要求較高的主管層級多會朝市中心來找房，而對通勤及居住花費較為敏感的一般員工則多會選擇就近置產，房市發展因而將起連鎖帶動的效益。由買賣移轉棟數來看，楠梓地區今年以來累計移轉棟數已比去年同期成長了35％，周邊的橋頭、左營也分別成長68.2％及23.9％，顯示廠利多持續發酵中。

除了北高雄台積電設廠話題，南高雄亞灣區中石化開發計畫也頗受矚目，兩者皆為高雄房市加溫增添不少助力。截至10月為止，高雄市買賣移轉棟數累計年增率已達17%，僅次於台南的18.3％。火熱市況，讓高雄在六都中的交易量坐二望一。

今年南二都房市均有不錯的表現，成長契機都與開發設廠話題相關。張漢超認為目前高雄重大開發題材幾乎已篤定成局，後續開發過程中，隨著商圈發展與建設的同步發展，房地產也有機會持續受益，未來表現值得期待。