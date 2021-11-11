每年在花蓮舉辦的聯合豐年節為全國最大規模的原住民年度盛會，今年大會舞主題曲「一曲愛海洋」，也是原住民族朋友口中常說的一起一起（一曲一曲），活動最高潮、長達30分鐘的「千人共舞」，將由舞者帶領民眾跳起各族群舞蹈，縣府也提醒，防疫雖已鬆綁，仍鼓勵民眾戴口罩、消毒手部再一起跳舞。

因疫情延後，花蓮原住民族聯合豐年節確定於11月19日一連3天登場，縣府邀請多組原住民歌手、在地樂團及社區、學校樂舞隊等單位演出。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣原住民族聯合豐年節將於本月19日至21日一連3天在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪熱鬧舉行，共分為「Makadofah a tapelik／頂浪的豐收」、「Misaselal／部落勇士-晉階式」、「Tmpung gsilung／澎湃海洋」3天主題。

今年的大會舞曲「一曲愛海洋」是由豐濱鄉石梯坪部落阿美族人吳耀福作詞作曲並與鹹豬肉Kasiraw樂團團長的哈尼．噶照議員重新編曲、錄音，歌詞優美、音樂節奏輕快充滿歡樂，而一曲愛海洋的意思，除代表是一首歌（一曲）外，也是原住民族朋友口中常說的一起一起（一曲一曲）的原式幽默。

花蓮原住民族聯合豐年節，展現阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、賽德克族等族群文化之美，現場規劃100攤部落特色手工藝、美食、農特產等展售，透過部落族人提供商品解說及展示等方式，推廣部落文化，吸引遊客造訪體驗部落新美學。

縣府原民處長陳建村說，新冠肺炎疫情還沒完全解封，活動期間出入口設有4處防疫門，民眾進出須量體溫、酒精消毒、戴口罩及實聯制等措施。

活動最高潮、長達30分鐘的「千人共舞」，由舞者帶領民眾跳起各族群舞蹈及歷屆大會舞組曲，陳建村說，雖中央疫情鬆綁，仍會鼓勵民眾戴口罩、消毒手部再跳舞。

陳建村指出，為避免入場民眾在防疫門前塞車，呼籲民眾可先至花蓮縣原住民聯合豐年節臉書粉絲團報名，填寫報名資訊，入場時只要秀出QRCode就可快速入場，目前3天活動已累積1萬2000人報名。