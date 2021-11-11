外來廢土、事業廢棄物入侵，南投縣今年已查獲26件，檢、警及環保局聯手，在南投市一舉查獲9輛滿載廢土夾雜廢棄物的連結車；縣長林明溱11日在縣議會公開宣示嚴懲重罰決心，對於亂倒廢棄物的業者、司機一律移送法辦，絕不寬貸。

南投縣議員曾振炎、簡賜勝、林芳伃、蔡宗智、吳瑞芳、蕭志全、洪明科、黃東灝、全文才、廖文賢、石慶龍等人聯合總質詢時，關心外縣市廢棄物、廢土頻頻闖關，載運到縣內亂倒問題。

南投警方與環保局布線，查獲違法載運廢棄物車輛。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

林明溱表示，南投縣內不斷發現有其他縣市不法分子，把垃圾廢土載運到南投亂倒，警方已經查獲多起，也逮到嫌疑人移送法辦；他並警告不肖業者，南投縣從嚴把關，一旦查獲絕對重罰，也呼籲全體縣民共同守護每個出入口，一旦發現載運廢土、垃圾的可疑車輛，立即通報警察局、環保局，將這些危害好山好水、可惡的不法業者揪出法辦重罰。

縣警局長黃永志指出，南投警分局在檢察官指揮下，聯合環保局稽查人員，10日在南投市千秋里查獲9輛載運廢土等廢棄物的連結車，9名司機全部移送偵辦，檢察官向法院聲請羈押9人，但法院裁定各以5到10萬元交保；目前，連結車及挖土機都已查扣，將由檢方指揮擴大追查來源，及相關不法業者。

環保局長李易書指出，針對廢棄物入侵縣內情況，將成立「檢警環」平台，結合地檢署、警察局與環保局積極聯繫，不肖業者偷倒廢棄物，將依照《廢棄物清理法》規定從重處分，依法可處以1年以上5年以下徒刑，及1500萬元罰金。