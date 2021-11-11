↑千黛亞2010年就曾拿下時尚偶像獎，今年二度獲得該獎。（取材自Instagram）

↑安雅泰勒喬伊在新作《迷離夜蘇活》完美駕馭60年代時尚。（UIP提供）

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在美國時間10日舉辦的美國時尚設計師學會獎中獲頒年度面容獎，「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）則獲得時尚偶像獎。安雅當晚穿著Oscar de la Renta的深V紫色短洋裝秀出纖細美腿，搭配豹紋手套與豹紋面紗帽，全身散發古典又不失前衛的個人魅力，在紅毯上被問到最喜歡自己被「時尚奧斯卡」認證的面容哪個部分時，安雅笑說：「我想我漸漸喜愛我的雙眼了。」

被譽為精靈系美女的安雅，五官最特別的就是明顯分開的雙眼，「我小時候因為眼睛被嚴重霸凌，但現在我的眼睛卻是大家最喜歡的特徵，真是有趣的轉變」。她透露當晚服裝的靈感來自《一零一忠狗》的開場，「我超愛典雅女性遛狗的樣子，我試著思索典型紐約女性的打扮，結果我們就發展出這套服裝」。

安雅在12日上映的新作《迷離夜蘇活》中，同樣展現了古典與前為兼併的絕美60年代風華，還將在明年的動畫《超級瑪利歐兄弟》獻聲碧姬公主，在《后翼棄兵》苦背棋譜的她，這回則為角色苦學電玩，不過透露她樂在其中，而且學到許多與電玩界相關的事物，安雅驕傲地說：「我現在可以自稱是電玩玩家了！」