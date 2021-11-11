總獎金300萬元的仰德菁英賽今天在台北高爾夫球場進行的第3回合，職業選手方胤人後9洞發威，抓下5鳥0柏忌31桿，創下個人正式公開賽9洞最低桿紀錄，最後交出低於標準桿1桿的70桿，以3回合總桿低於標準桿9桿的207桿暫時獨居領先，明天尋求個人首冠。林永龍交卡71桿，以3回合211 桿，4桿之差暫居第2。明天進行最後一回合決賽，爭奪冠軍與冠軍獎金50萬元。

詹世昌打出不滿意的75桿，以3回合總桿低於標準桿4桿的212桿，5桿之差暫退居第三。明天三人同在最後一組領先組於上午8:25 自C區第一洞出發。也是主場選手沈威成揮出70桿，3回合總桿 213桿，雖落後領先者6桿，但仍有機會搶冠。

方胤人表示，今天大會未採用「較佳球位」規則，但是台北球場今天風勢比昨天大，加上前9洞C 區的風向難判斷，「相當有難度，很難打；在C區吞柏忌是正常，只能盡量減少失誤。」因此他今天前9洞雖然吞下3個柏忌，一鳥難求，但他很能接受。

方胤人很滿意自己的表現，30推丶10個洞上球道丶13個洞上果嶺；明天決賽採取的策略將與今天一樣，前9洞C區採防守，後9洞D區伺機而攻；而且因為上一場高雄公開賽最後兩回合都在倒數第二組出發，領先組的競技心理已有點經驗，他對明天的決賽搶冠在心理丶球技與主場優勢上都充滿信心。