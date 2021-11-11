Aesop年度禮盒 The Protector 守護者，2900元。(Aesop提供)

Aesop年度禮盒 The Mentor指導者，5450元。(Aesop提供)

Aesop年度禮盒 The Listener 傾聽者，2300元。(Aesop提供)

Aesop年度禮盒 The Forager 智謀者，1350元。(Aesop提供)

Aesop年度禮盒系列慷慨禮饋。(Aesop提供)

頂級文青保養Aesop推出年度「季節性禮盒《慷慨禮饋》」，5款禮盒攜手公益團體夥伴，把愛傳出去， 15 日正式推出，禮盒的命名也可以作為獻給送禮對象的獨特心意。

每款禮盒精心搭配產品組合，包裝於可完全回收的紙漿禮盒中，每款禮盒上，封套的圖案設計皆與禮盒命名相對應，例如，傾聽者的7個圓圈，就是聆聽你我聲音的洞，也像是一個聽筒。

「領航者」提供4款手部及身體的清潔與保濕配方，完美搭配日常使用；「傾聽者」以3款經典的天竺葵配方，打造從頭到腳的美好肌膚； 「指導者」精選三款抗氧化面部肌膚配方，為日常清潔、調理、保濕的理想之選； 「智謀者」精選了兩款沁心的柑橘身體配方，潔淨、滋潤全身肌膚，為使用者帶來煥然一新的感官享受； 「守護者」含有3款獻給居家或辦公室的香氛配方，以清新迷人的氣息，創造寧靜放鬆的空間氛圍。不同於其他4款禮盒，守護者將於12月1號推出。

Aesop 基金會(The Aesop Foundation)選擇公益組織展現支持， 傳遞品牌價值觀及理念，《慷慨禮饋》標記了 Aesop 基金會與世界各地更多元的組織團體合作，以說故事的方式回饋社會。