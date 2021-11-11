Aesop年度禮盒 The Protector 守護者，2900元。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒 The Protector 守護者，2900元。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒 The Mentor指導者，5450元。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒 The Mentor指導者，5450元。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒 The Listener 傾聽者，2300元。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒 The Listener 傾聽者，2300元。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒 The Forager 智謀者，1350元。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒 The Forager 智謀者，1350元。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒系列慷慨禮饋。(Aesop提供)
Aesop年度禮盒系列慷慨禮饋。(Aesop提供)

頂級文青保養Aesop推出年度「季節性禮盒《慷慨禮饋》」，5款禮盒攜手公益團體夥伴，把愛傳出去， 15 日正式推出，禮盒的命名也可以作為獻給送禮對象的獨特心意。

每款禮盒精心搭配產品組合，包裝於可完全回收的紙漿禮盒中，每款禮盒上，封套的圖案設計皆與禮盒命名相對應，例如，傾聽者的7個圓圈，就是聆聽你我聲音的洞，也像是一個聽筒。

「領航者」提供4款手部及身體的清潔與保濕配方，完美搭配日常使用；「傾聽者」以3款經典的天竺葵配方，打造從頭到腳的美好肌膚； 「指導者」精選三款抗氧化面部肌膚配方，為日常清潔、調理、保濕的理想之選； 「智謀者」精選了兩款沁心的柑橘身體配方，潔淨、滋潤全身肌膚，為使用者帶來煥然一新的感官享受； 「守護者」含有3款獻給居家或辦公室的香氛配方，以清新迷人的氣息，創造寧靜放鬆的空間氛圍。不同於其他4款禮盒，守護者將於12月1號推出。

Aesop 基金會(The Aesop Foundation)選擇公益組織展現支持， 傳遞品牌價值觀及理念，《慷慨禮饋》標記了 Aesop 基金會與世界各地更多元的組織團體合作，以說故事的方式回饋社會。

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