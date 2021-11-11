美股周三收跌，那斯達克領跌1.7%。港股低開0.56%，在A股上攻之下，恆指午後高走。

周四香港恆生指數收漲251.85點或1.01%，為25247.99點。國企股(H股)漲137.41點或1.54%，為9048.39點。

騰訊跌1.24%，報477.6港元。騰訊在港交所公布季報，上季營收年增13%，為1423億人民幣；淨利年增3%，為395億人民幣；非國際財務報告準則下的淨利為年減2%，為317億人民幣。

阿里巴巴漲1.2%，報163.2港元。一年一度雙11購物節開幕，在連串監管壓力下，阿里今年明顯低調辦活動。

其他電商包括京東漲1.75%，報313.4港元。

教育股強勢，希望教育漲22%，新東方在線漲14%，嘉宏教育漲12%。

內房股強勢，中國恆大漲6.7%，中國奧園漲近12%。

外電報導，消息人士指稱數名債券持有人收到逾期的債券利息，恆大再次在最後時刻避開了違約。這三筆在上個月到期的債券利息在周三進入最後寬限期，總計超過1.48億美元，恆大在周三最後中的最後期限兌現支付。