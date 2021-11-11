雙11光棍節許多人都還是單身，而2021年只剩下最後兩個月了，究竟什麼星座的人能夠順利脫單呢?《搜狐網》運勢專欄就點名射手座、水瓶座、金牛座的人在最近這兩個月桃花運會節節攀升、喜從天降、他們註定與愛人牽手相伴。

射手座

雖然平日裡射手總是活得特別瀟灑，對愛情也一副滿不在乎的樣子，其實他們一直都特別渴望自己能順利脫單。但是射手在愛情上是從來不願意將就的，沒有遇到好的另外一半之前他們不會輕易地敞開心扉，不過在最近這一段時間，射手會迎來自己桃花盛開的時刻。

在最後這兩個月裡，射手的桃花一個月會比一個月更加旺盛，而且還有喜鵲主動來報喜。射手本身的性格就是特別開朗的，因此在這個時候只要遇到心動之人，他們就能大膽表白，毫不猶豫地去爭取屬於自己的幸福，因此自然順利牽手。

水瓶座

水瓶也是一個性格特別開朗的星座，平日裡追求他們的異性也不在少數，不過在愛情方面，水瓶比較講究心靈上的相通，因此他們並不會因為一個人的外表或者是外在條件就輕易地敞開心扉。不過當遇到心動之人時，他們也會毫不猶豫地去爭取，絕不錯過。

在最後這兩個月，水瓶座的桃花會節節攀升，他們的愛情終於能有一個好結果。雖然之前也分手很多次，但是這一次他們邂逅的是自己的良緣，感情發展的是非常順利的，越是相處，兩人越是離不開彼此，因此，不僅能夠註定牽手，而且能把相愛的甜蜜一直維持到最後。

金牛座

金牛是一個比較念舊的星座，他們不會輕易的開始一段戀情，然而一旦開始了，就沒有辦法輕易地放棄，即便是對方已經離自己遠去，但是他們心裡始終放不下，對於金牛的這種專情始終成為他們最迷人的一點。只要喜歡一個人，金牛就可以掏心掏肺。

但也正是因為自己在感情中付出的太多，所以想要在情傷中走出來是比較困難的，不過隨著今後時間的推移，再加上金牛在最後這兩個月裡桃花不斷盛開，因此他們能夠漸漸地走出來。而且再次遇到心動之人時，他們能夠徹底放棄以往大膽地接受新的戀情，讓此時的愛人佔據自己的整顆心。