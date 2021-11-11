網傳影片中，陳時中邊喝酒邊唱歌，越唱越起勁。(圖／影片截圖)

衛福部長陳時中昨被流出影片，內容是他赴私人聚會時未戴口罩，與民間友人歡唱、敬酒，遭外界批觀感不佳。今天他親自出面澄清，強調該影片是在去年6月15日拍攝，當時國內正開始解封，對於有心人士刻意將日期錯置為三級警戒鄭重警告，這已經算是假新聞，再繼續傳下去不排除送法制組處理。

陳時中今於疫情記者會中澄清，強調外界昨天開始盛傳自己曾在三級警戒時飲酒唱歌，但事實上是在去年6月15日，國內在去年6月7日時剛滿連56天零確診，算是剛開始解封，對於這樣日期的錯置，希望不要再發生。

陳時中也還原，當天與會的除邀約他的朋友外，其他都是第一次見面，基本上都是禮貌上大家講個話，當時因為連續65天零確診，很多人想向我加油打氣，至於地點不是在萬華，也不是外傳的招待所，只是一般的餐廳。陳時中強調，若經澄清後仍然有不實資訊轉傳，要繼續來錯置，我們當然也會請法制組處理。

對於陳時中表示不排除送法制組處理，網友不滿留言，有政府會告人！自己不思檢討還怪別人？居然還好意思恐嚇威脅提告！見笑轉生氣嗎？怕死了，好大的官威喔！嚴以待人，寬以待己？個人私務，為什麼可以用公務資源提告？全民自有公斷，趕快告！讓真相大白！動不動就要告，1218見！