台銀總教練陳國維(右)穿上原住民勇士服裝。(台銀提供)

10日才結束兩站埔里校園活動的台灣銀行籃球隊，11日一大早起來就前往才剛剛正名的德鹿谷村做偏鄉籃球公益行程，由於山路狹窄，台銀早上7點出發搭乘遊覽車出發至廬山，再由當地的小車接駁。總共耗時約兩個小時終於抵達絕大多是賽德克族，小學部24人、幼兒園24人的德鹿谷國小。高天龍校長本身也是球員出身，看到那麼多球員來更是熱情。

雖然氣溫只有7度再加上顛簸的山路奔波，所有球員還是像久違的陽光般的有活力，從幼幼班的小朋友到僅一位六年級的同學每個人都迫不及待要跟這些高大的大哥哥們一起玩籃球，台銀籃球隊也因材施教讓每位同學感受到籃球的有趣，在他們幼小的心靈種下一顆顆籃球的種子，而這群原住民小朋友的優異體能跟活潑的個性，也讓球員留下深刻的印象。

早上一下車就冷到直哆嗦的老大哥「喇叭」張博勝在課程後直呼這學校的老師真的很不簡單，彷彿是菩薩轉世般的有愛心，雖然全校不過是20幾人，但是要這些小孩服服帖帖真的好不容易。今年才加入台銀的蔡嘉駿也化身幼幼班人氣王，而周暐宸則是小學部的最愛，一直喊著他的綽號「POLO」，王偉丞更是展現無比的親和力，跟所有同學玩的不亦樂乎。

台銀球員跟德鹿谷國小學童開心合照。(台銀提供)

快樂的時間總是過得特別快，全場5打5比賽結束後在全體球員跟所有師長同學圍成大圓手牽著手一起呼著屬於美女、勇士與勝利象徵的口號後，全校師生捨不得進入教室，在走廊、校門口不斷跟這些大哥哥道再見，圓滿結束了台銀這趟公益籃球關懷偏鄉校園活動。

今天穿著勇士服裝且戴勇士項鍊登場的總教練陳國維，除了感謝南投縣政府的邀請，也謝謝台灣銀行公司支持，讓球隊可以在備戰年底的SBL賽季之前，進行這次公益籃球活動，透過這次寓教於樂的校園籃球公益活動，除了可以帶給許多喜歡籃球的同學滿滿的收穫外，也能讓球員了解身為球員的社會責任與使命，更努力打球成為小朋友的榜樣。