僑泰高中流行服飾科謝佩櫻（左2）、任婕（左3），參加第51屆全國技能競賽國服項目，分別拿下第三名及第五名，校長温順德（左1）、指導老師周佩柔（右1）為她們喝采。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中流行服飾科謝佩櫻、任婕2位同學，展現平常苦心練習成果，參加第51屆全國技能競賽國服項目傳出佳績，分別拿下第三名及第五名，消息傳回學校，全體師生都為兩位同學的好成績喝采。

2位同學為準備國服比賽，不但犧牲假日投入練習，在疫情期間也主動透過視訊與老師聯繫，針對不熟練的地方加強練習。拿下銅牌的謝佩櫻，在國中時就是技藝班的選手，不過因為愛玩錯過了隔日比賽的時間，自己也很懊惱，就讀僑泰後，痛定思痛，隨指導老師踏實學習，把握這次機會，取得好成績。

謝佩櫻表示，在先前的分區賽時只拿到第五名，一度很灰心，但在指導老師的鼓勵下，克服心魔，再接再厲，終在全國賽拿下好成績，感謝老師過程中的陪伴與鼓勵，才能在比賽中沉著以對，突破自我，拿下第三佳績。

而獲第五名的任婕，是謝佩櫻同班同學，在分區賽時拿到第二名，原本被看好能在全國賽奪下好成績，但比賽時卻發生了剪裁方面的失誤，雖奪牌已無希望，她仍努力將作品完成，並轉對謝佩櫻說：「接下來全靠妳了。」同學間的好交情顯露無遺。

指導老師周佩柔說，兩位同學平時皆認真負責，但對於自己的人生規劃總缺乏自信。她鼓勵學生不要妄自菲薄，也不要怕失敗，設定好目標並持之以恆的練習，未來在升學、求職的道路上總能闖出一片天。

校長温順德則表示，僑泰高中是一所升學與技藝並重的學校，希望學生都能適性發展。此次全國技能競賽，繼陳俊宇拿下中餐烹飪銅牌後，謝佩櫻、任婕也雙雙拿下佳績，足為全校同學楷模，他期盼學弟妹能以三位同學為榜樣，築夢踏實，為自己開創璀璨前程。