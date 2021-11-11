北京市今天（11日）舉行新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第258場新聞發佈會，北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火通報，11月10日23時至11日11時，北京市新增6例本土新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者。其中包括有一家五口人是在海淀區感染。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任，市政府新聞發言人徐和建表示，北京市新增聚集性疫情，形勢嚴峻複雜，要立即響應、迅速行動，快速阻斷病毒傳播鏈。對病例及感染者涉及的風險點位嚴格封控篩查。並將加強會議活動管理，提倡以視訊形式舉辦，迅速排查會議活動情況，嚴格相關審批和紀律要求。會議期間要實行閉環管理，人員不得外出。

截至目前，北京市共有中風險地區3個，包括昌平區北七家鎮宏福苑社區、昌平區天通苑北街道天通北苑第二社區、海淀區西三旗街道富力桃園C區。全市其它地區均為低風險地區。