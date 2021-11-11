「2021亞太區農業技術展覽暨會議」11日盛大開展，雖然國際疫情持續延燒，造成實體商貿活動受阻，農委會為推動科技農企業國際化發展，邀集農糧、水產與畜牧3類，共24家台灣優質農企業，共同參與2021亞太展之線上商貿平台，除藉由亞太展官網線上展示農業科技商品化成果外，同時運用「亞太區農漁畜365商貿平台」，讓國外買家不受地域限制，365天24小時零時差明瞭我國優良農業技術，媒合台灣相關業者突破疫情限制，達實質拓展國際市場目的。

農委會表示，今年以農業設施與資材在農糧、水產及畜牧之應用為主題，展出已商品化之技術、資材及服務，呈現我國智慧農業、雲端養殖及生物製劑等產業化優異成果。

農業設施部分展示智慧資訊系統應用於禽舍、水產養殖、乳牛健康管理管理及作物田間栽培等，結合感測器、自動控制設備及APP管理服務於智慧農業系統，充分滿足生長需求，提高生產效率並扣合農業淨零願景。

農業資材方面則以研發新型優質生物製劑為亮點，提供農業、禽畜產及水產產業優良複合搭配產品，以有效降低病蟲害損失及達成飼料效率最佳化，同時符合友善環境及永續發展之理念。另沼氣發電與漁電共生的技術及設備成果展示，也凸顯台灣農業推動綠能產業發展的決心。

農委會說明，該展覽為亞太地區專業之農業技術展，自2017年起已是第5年參與展出，盼能建構亞太區專業B2B農業技術交流平台及一站式採購平台。去年以台灣農企業為主體設置「台灣農業技術形象館」，展期現場商機洽談達329家次，完成14組線上媒合。展後效益追蹤顯示，累計增加營業額達新台幣766萬元、促進投增資達新台幣1050萬元，顯示採線下展出+線上洽商雙軌並行的展銷模式具實質效益，有助於引導我國農企業於後疫情時代經營之農業行銷新樣態。

農委會指出，今年調整為數位平台之展示模式，藉由協助農企業於亞太展官網展示間上架，讓國內外買家透過數位平台瞭解商品特色，同時於「365商貿平台」建置台灣農業技術形象館虛擬展區，並提供各廠商展示專頁，參展業者可以運用365商貿平台展示公司特色及產品訊息，並以線上媒合機制與國際買家即時交流獲取商機。

365商貿平台已於11月1日開放買家預約，將於亞太展（11月11日至13日）展期進行線上洽商，農業館參展業者已陸續接獲來自新南向國家買家的洽商預約登記，並逐步增加中，預期將有助於推動我國農企業透過參與國際展會提升品牌國際形象。