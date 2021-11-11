大陸恒大集團債信危機，引爆大陸房地產企業的地雷，金管會11日公布相關調查顯示，國內證券自營商、壽險、產險及銀行都沒有投資恒大相關的股債券，僅境內基金及境外基金有10.39億元的恒大相關投資額，銀行則有對恒大授信3.28億元，但已提足相關備抵呆帳。

至於金融業對大陸房企的整體曝險額，證券自營商到今年10月約有投資2.3億元，另有219檔境內基金投資大陸房企有價證券，到9月底金額約新台幣426.7億元，境外基金則有225檔，投資金額230.5億元。

銀行局亦已啟動銀行對大陸房企授信及投資的相關調查，除了恒大集團外，還調查融創中國的相關曝險。

銀行局副局長林志吉表示，國銀對大陸曝險金額占淨值比重從2015年以來逐季下降，到9月底已降到35.7％左右，總曝險金額為新台幣1.42兆元。比率是2013年9月公布統計以來的新 低，金額則是2014年即31季的新低。林志吉同時表示，銀行對大陸相關授信都有提足1.5％備抵呆帳準備，目前看來「風險可控」。

至於壽險業到9月底投資大陸有價證券金額為新台幣2511億元，產險則為16億元，保險局副局長林志憲表示，保險業完全沒有投資恒大、華夏幸福、融創中國等相關股債部位，即目前媒體報導債信恐出問題的大陸房企，保險業者沒有「踩雷」。