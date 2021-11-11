工業電腦廠維田（6570）前3季營收、獲利同創歷史高點，第4季出貨持續增溫，新廠稼動率滿載，全年業績將改寫高峰。公司表示，目前在手訂單能見度已到明年上半年，備料滿足率達7、8成以上，工廠自動化為最強動能，且反應零組件上漲成本，明年初不排除再調整價格。

維田第3季合併營收2.4億元，分別較上季及去年同期成長11％與57％；稅後淨利3363萬元，分別較上季及去年同期成長40％與410％；EPS 1.12元。

維田今年以來持續進行產品結構調整，增加高毛利產品銷售比重，毛利率逐季提高，第3季毛利率35％，較上季高出1個百分點，帶動營業利益、稅後淨利逐季大幅增加，獲利成長幅度高過營收；單季稅後淨利創下歷史新高。

隨著歐美等國經濟復甦訊號明確，工業電腦市場穩定成長，維田前三季合併營收6.1億元，稅後淨利7334 萬元，分別成長36％、119％，EPS 2.44元。前3季稅後淨利已超越去年全年，更已逼近歷史最高紀錄2019全年的8171萬元，今年全年合併營收及獲利可望創下歷史新高。

維田出貨動能強勁、中和新廠稼動率滿載貢獻，加上有轉單及遞延訂單效應，在手訂單能見度高。公司表示，近期雖然受到缺料、海運缺櫃、中國能源政策以及疫情等不確定因素影響，但歐美地區商業活動快速恢復，帶動接單持續暢旺，訂單能見度已可看到明年上半年。

對明年樂觀看待市場需求成長，並持續開發符合市場與客戶需求新產品，確保公司競爭優勢，力拚營運規模再創新高。