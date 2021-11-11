日本股市今年以來波動劇烈，但是從10月新任首相岸田文雄當選以來逐漸上漲，為日本市場帶來穩定且正向發展。不過，日股漲日圓卻貶，法人表示，若擔心日圓續貶，可宜布局美元避險級別日股基金。

日本股市與全球景氣連動強烈，當前全球投資環境一部份反應重新開放帶來的復甦與成長，另一方面則擔憂寬鬆政策退去的影響。百達投顧指出，全球正逐漸自疫情後復甦，日本也從歷史低迷的水準中恢復，商業活動正在持續改善。預期在新任首相上台後將推出許多政策為日本市場注入更多的能量。

受惠第三季財報表現優於預期，近期日經225指數轉強，市場紛紛期待日股有機會再次挑戰3萬點大關。不過觀察到日股走強的同時，日圓匯率卻一路走貶，瀚亞投資表示，日股和日圓走勢向來不同調，建議在投資日股基金時，首選美元避險級別，以減少匯率帶來的變數，能更真實反應日股上漲動能。

瀚亞投資指出，受美國縮減購債計劃實行，以及未來升息預期影響，下半年美元指數逐步轉強，反觀日圓匯率則一路走低，日圓兌美元今年來貶值幅度約為9.9％，來到2018年以來低檔位置；與此從時，日經225指數受惠弱勢日圓效應，大盤一度站上3萬點大關，雖然近期出現高檔拉回整理，但整體看來多頭格局尚存，日股基金績效亦持續走高。

展望日股未來表現，瀚亞投資表示，預計美元轉強、日圓持續走貶的大環境短期內不會出現明顯改變，有利日股後續表現。操作策略上，由於日股與日圓表現連動度高，宜布局美元避險級別之日股基金，才不會讓匯率吃掉報酬率。