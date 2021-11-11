由1111人力銀行主辦的2021幸福企業票選活動，合作金庫再次蟬聯獲得「金獎」肯定，對此合庫金指出，由於深信人才為企業邁向永續經營的根本，合庫將持續秉持「幸福企業」理念，致力於打造健康友善職場，提供完善薪資福利及良好的職涯發展規劃，給予員工全方位的照顧。

截至10月底止，合庫金的合併稅後淨利達181.62億元，較去年同期大幅成長32.39％，創成立以來新高，而在獲利屢創新高之際，合庫經營高層亦不忘持續增進員工福利，同時呼應合庫視人才為企業邁向永續經營的根本信念，給予同仁全方位的照顧一起打造「幸福企業」。

而合庫的「幸福企業」品牌形象，已獲得多方權威機構的認證與肯定。包括合庫金已連續7年獲證交所篩選納入「臺灣高薪100指數」成分股，在2020年非擔任主管職務的員工薪資中位數調查中，亦居各上市金控之冠，而除了良好的薪資待遇外，對於其他福利事項，合庫仍不斷滾動式調整來提供同仁完整的照顧。

像是近期為配合國內觀光業振興，合庫即規劃給予員工「五星級飯店」住宿券及旅遊刷卡金補助，以及因應疫情變化，為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，並實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等多項配套措施，福利堪稱公股體系之冠。

另鑒於國內少子化問題日益嚴重，合庫除了斜槓擔任月老，辦理員工未婚聯誼外，近期更加碼生育津貼補助，第1胎10萬元、第2胎12萬元、第3胎以上15萬元，並搭配產前檢查假、安胎假、陪產假、產假及育嬰留職停薪等相關福利，期能使爸媽幸福有感，達到健康友善職場的目標；此為，為協助同仁辦理退休規劃，合庫金旗下合庫銀行自去年度起開辦員工持股信託，使行員得以透過規律的小額儲蓄，一方面與金控、銀行共享經營績效，同時累積資產為退休生活作準備。