受惠Covid-19疫情，全球生技醫療指數今年表現亮眼，S&P 500健保指數上漲17.47％、MSCI世界醫療保健指數上漲14.79％，都有雙位數報酬。

醫療生技產業一年到頭消息面亮點不斷，醫療生技產業的國際級展覽以及重要醫學會議就扮演了重要的亮點角色，年底的美國血液學學會年會(ASH)與明年1月的摩根大通健康醫療年會，是全球重大醫學年會重頭戲，每逢年會後醫療保健與製藥股表現相對突出，加上生技長多趨勢不變，目前正是中長期運用生技ETF或生技基金定期定額布局的好時機。

群益投信表示，現在到明年第一季全球重要的醫療生技展及年會就有8個，分別是美國肝病研究學會年會、德國杜塞道夫醫療器材展、美國血液協會國際會議、摩根大通健康照護論壇、美國臨床腫瘤學會胃腸道腫瘤研討會、日本癌症學會年會、歐洲生技展、歐洲肺癌大會。幾乎每個月至少2個以上的重量級展覽或是醫學會議召開，全球生技將可望持續發燒，投資人不可不留意。醫療生技展與電子科技展的相同點在於提供參展廠商進軍國際市場的捷徑，增加企業及產品的能見度，同時也讓買賣雙方在更多元的平台進行媒合，進而促進商機觸角無限延伸，對於企業獲利都能有實際助益。生技產業後市表現可期。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，醫療科技日新月異，醫療生技不再是傳統產業，政策面亦助推產業發展，醫療生技股潛力無限。在新冠疫情可能流感化下，同時國際間也陸續朝向與病毒共存，繼默克之後，輝瑞口服Covid19藥更佳，再生元針劑藥物更可以預防感染，COVID-19流感化已成定局，拜登藥價政策出爐，是否正式通過法案或只是議題，靜待觀察。現階段醫療保健產業走穩，正逢醫療盛會旺季，醫療保險、生命科學工具、牙科、零售藥局，年底前有表現機會，而醫保在醫藥政策支持下營收料高增長。

整體而言，在人口老化趨勢下，各類藥物與醫療服務需求攀升，醫療技術亦持續精進，對於生技醫療產業而言皆屬正向，產業成長前景持續看好。