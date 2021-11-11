南投縣府輔導的國姓鄉美樂地社區產業行銷補助計畫，11日在南港社區實體店面舉行成果展發表會；今年因為疫情因素，也採用線上直播方式行銷，希望藉此增加各社區產業銷售機會。

縣府社會及勞動處副處長張木斌、國姓鄉長丘埔生及共同合作的南港、柑林、梅林及國姓等4個社區發展協會理事長，都出席發表會，歡喜社區產業推動更往前一步，開拓社區財源的活水。

張木斌表示，縣府自2017年開始推動社區產業行銷計畫，2021年有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、魚池鄉、名間鄉及國姓鄉等37個社區加入；國姓鄉南港社區是全縣第2個社區產業實體店面，今年因應疫情因素，計畫執行採線上直播方式辦理，希望能藉由此平台，增加各社區產業銷售機會，行銷推廣社區產業，為社會大眾提供選購優質產品的新通路，新增財源更可挹注社區福利服務。

南港社區發展協會理事長洪良慶表示，透過聯合美樂地產業直播、DIY體驗活動及社區靜態成果展示，推廣在地農產品與特色加工品，由南港社區串連國姓鄉各個社區，藉此推廣帶狀地區發展在地特色，為行銷社區做好準備。

線上直播除了展售在地社區的產品，也能讓其他社區的產品寄售，達到資源共享、聯合行銷的目標。透過行銷在地農產品、初級與二級加工產品，經營社區文化特色，希望能夠讓社區增加自籌財源，累積自身量能，讓社區有更多的經費能夠辦理社會福利工作，並將收益回饋在地居民，達到福利化社區目的。