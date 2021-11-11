路透社報導，3名消息人士透露，先前遭中國官方監管的滴滴出行，已準備高達人民幣100億元（新台幣約435億元）支應可能的處罰，先前被下架的app也可望在今年底重新上架。

根據報導，上述消息來自3名不願具名、且參與滴滴出行app（應用程式）重新上架計畫的人士，其中1人提及支應罰款之事。他們並透露，預料中國監管機構將於12月結束對滴滴的調查，並決定所有針對滴滴的處罰措施。

但滴滴出行對這項報導十分低調。面對路透社的查證則回應，這一消息「純屬道聽途說，沒有任何事實依據」，並強調公司積極全面配合官方的網路安全審查，未再多作說明。

至於主管機關的中國國家互聯網信息辦公室，也沒有對查證及置評作任何回應。

在中國官方反對下，滴滴出行執意在6月30日赴美股上市，觸怒中國官方，隨後即被宣布接受網路安全審查，並被勒令停止新用戶註冊，所有叫車app更被官方勒令下架，導致一般民眾無法再下載，但現存叫車功能則未受影響。

此後滴滴被指控，為配合在美上市，有將手中的掌控的中國全境地理訊息向美方洩露之嫌，其美藉獨立董事更被指控是美軍退役軍官，被扣上「洩密」的帽子，引起不少中國愛國民眾撻伐。（編輯：繆宗翰）1101111