聖保祿醫院分享案例，日前有名陳姓男子因誤信網路謠言，指稱打完注射新冠肺炎疫苗後不能做牙科治療，延誤就醫時間，導致右臉頰區大面積的蜂窩性組織炎，腫得像豬頭。對此牙醫師提醒，接種疫苗後休息2至3天，待疫苗相關症狀緩解後即可治療牙齒，切勿拒絕就醫。

聖保祿醫院牙科主任醫師徐偉軒分享近期案例，新北市1名陳姓男子剛接種完新冠肺炎疫苗，因牙齒疼痛至牙科診所就醫，牙醫師診斷其蛀牙已經感染到牙神經，需注射麻藥執行根管治療，但陳男因為誤信網路謠言，認為此時若施打牙科麻醉藥會有生命危險，因此拒絕牙醫師的診療建議。

徐偉軒表示，陳男於1周後到聖保祿醫院急診，發現陳男的牙根尖病菌感染，引發右臉頰區蜂窩性組織炎，臉頰、下巴腫脹像豬頭，無法進食，緊急為其注射消炎針，並留院觀察治療5天。

徐偉軒說，頭頸部的蜂窩性組織炎常常與口腔有關，尤其牙齒因蛀牙或牙周病引發細菌感染時，若蔓延至深部組織間隙，容易造成蜂窩性組織炎，建議儘快就醫由專業醫療人員診斷，以藥物如抗生素控制症狀，若是因為牙齒造成的感染，須配合醫師安排，待急性症狀緩解後，做相對應的牙科治療。

徐偉軒指出， 疫情期間不少民眾害怕感染不敢就醫，他澄清，目前牙醫學會並沒有任何關於接種新冠疫苗後，不適宜進行牙科局部麻醉治療的建議，也沒有接種疫苗後，若接受牙科麻醉致危害生命的病例報告。

徐偉軒提醒民眾，注射疫苗會主要誘發身體的免疫反應，建議接種疫苗後，可先休息2至3天，待疫苗注射後的相關症狀緩解，再至牙科進行治療。