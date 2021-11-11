行政院長蘇貞昌（左三）11日出席文協獎章頒獎典禮。（王英豪攝）

今年為台灣文化協會成立百週年，文化部今11日特別為長期支持、協助推動台灣文化藝術的人士致上敬意，特別頒贈文協獎章及證書，行政院長蘇貞昌也出席會場，他表示，「今天還是有超強的惡霸不承認台灣是台灣人的台灣、台灣要做世界的台灣，還要經過很大的努力。」

蘇貞昌表示，希望大家一起努力，「先賢傳下來，走了一百年到現在，我們不只是要頒發獎章，還要以各位的努力和貢獻做為典範，希望大家學習、一起盡力，讓台灣真正就是台灣人的台灣，讓台灣是世界的台灣，世界因為有台灣更有魅力、更美麗。」

蘇貞昌表示，一百年前，台灣先賢蔣渭水、蔡培火、賴和等人創立台灣文化協會，「今天我們頒發文協獎章 ，當年蔣渭水在診斷台灣這個病人的《臨床講義》說，台灣是世界文化的低能兒、智慮淺薄、罔顧衛生，沒有永久大計。一百年來，歷經戰亂、戒嚴、變化走到今天，今天當舉世滔滔、疫情嚴峻，有2億多人確診，超過500萬人死亡之時，台灣因為醫療進步、公共衛生做的好，我們都是加0，我們已經不是台灣人在罵人說不識字又不衛生，至少我們有衛生了，但文化呢？」

蘇貞昌認為，文化方方面面，有飲食文化、服飾文化，從手工技藝到博物館典藏、從個人的展演到社區的營造，「所有在台灣這塊土地上，所有台灣人們方方面面都是文化，幸好正如剛剛文化部說的世代傳承，所以有這麼多的人在方方面面或長年著力於技藝各個方面，出錢出力、協助保存，政府的力量有限，幸好有各位從各方盡力，台灣才能如此多采多姿、豐富而美麗。」