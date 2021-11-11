28歲網紅陳葳臉蛋姣好、上圍G罩杯超火辣，就讀世新大學時被封校花，更在2016年與音樂人「小胖」袁惟仁傳緋聞一戰成名。近日她在社群平台放送養眼辣照，胸前竟出現微微粉紅陰影，掀起熱議。

陳葳8日在IG有感而發地寫道：「有些時候我們用盡力氣去爭取，卻在最後才明白，那並非是我們所想的那樣，誰讓你失望難過固然重要，但更重要的是什麼讓你重展笑顏。」上傳的兩張照片中，陳葳化著乾燥玫瑰色系眼彩，一抹淡色粉嫩唇，看起來溫柔婉約，不過穿的衣服布料很少，細肩帶加上胸前開深V，豐滿的G罩杯上圍呼之欲出，事業線又深又長。

更噴鼻血的是，陳葳的雙峰與衣服貼合處冒出不明的粉紅色塊，網友忍不住直呼：「快看到了，太危險」。其餘網友則讚嘆陳葳長得漂亮、文筆行雲流水。

回顧陳葳最驚天動地的緋聞，莫過於2016年袁惟仁剛和陸元琪離婚不到20小時，就開著賓士車載陳葳回到內湖豪宅，當場被媒體捕捉到，引起網友大怒，砲轟袁惟仁和陳葳，陳葳更被冠上小三臭名。對此袁惟仁透過經紀人表示，和陳葳是談合作，報導指出的豪宅為工作室，否認緋聞；陳葳則發文澄清：「這幾天謝謝大家的關心，沒有的事不需多做解釋，我還是要好好的完成我的工作，希望這件事到此告一段落，最後再次謝謝大家的關心。」