台北市議會昨召開大會通過「台北市重陽禮金致送自治條例」，民進黨團總召梁文傑今日質疑，沒看過任何一位捍衛市府立場的官員來遊說議員，連民眾黨議員林國成也沒來表決。對此，台北市長柯文哲表示，民眾黨是柔性政黨。

柯文哲11日赴議會接受市政總質詢，梁文傑表示，該案自2年前由國民黨議員應曉薇提出後，送到法規會審查，原本發送金額比原來版本更高，民進黨團已幫忙爭取很大的空間，發放金額、標準等都給予彈性，而是否排富也已在法規會辯論多次。

但梁文傑質疑，國民黨有意強行通過，北市府卻從來沒有任何一位官員來遊說任何一位非國民黨議員，那民進黨團為什麼要挺市府？且連林國成昨天表決連簽到都沒有，現在提出要覆議，不是有點離譜？

柯文哲回應，這是他個人的政治理念，要先說明，民眾黨作為柔性政黨，本來就不會去要求每個人要一致。

梁文傑批評，林國成是民眾黨台北市黨部主委，黨主席連黨部主委都管不了？對此，柯文哲反批，「你不要忘記，你以前也是反對（發重陽敬老金），怎麼突然變贊成？」梁文傑回擊稱，「因為你講過太多話都沒有兌現」，包括不要辦一次性活動，但跨年晚會年年辦，燈會也是，大巨蛋說要解約？後來也沒有。

梁文傑強調，若北市府提覆議成功必須獲3分之1以上議員支持，要提就提真的，努力拉到21張票，否則林國成也是不會來。柯文哲仍堅持，提覆議案是為了表達他的政治理念。

梁文傑說，世界上的政黨在議會表決，難道不需要拉票、說服？柯回應，每個人的政治理念大家都曉得，不會勉強每個人都要照他的方法，這是他的個人堅持。

梁文傑繼續質疑，所以案子丟出來也不用溝通？柯又嗆，該講會去講，但每個人都有每個人立場，「就好像你也改變了啊！」最後表示還是會爭取梁文傑這票。

梁文傑強調，柯可以來找他談談，也歡迎去找民進黨其他議員談，努力拉票，但不應用柔性政黨來說林國成不來沒關係，若自己政黨都不同意，如何要別人支持？