位於高雄的一家口罩國家隊成員淨新科技於去年疫情期間，明知道不可以在未登記地點生產口罩，卻在機器試車時製造口罩，販賣牟利。橋頭地檢署檢察官偵查終結，諭知許姓父子緩起訴處份，許姓父子繳回犯罪所得4042萬餘元，以及緩起訴處分金1000萬元。

這家口罩公司原本設在三民區，後來遷址到左營區，檢方表示，這家公司明知道只能在三民區生產口罩，但卻違反規定，且未經衛生主管機關核准，於去年1至9月擅自製造一般口罩及醫用口罩，並販賣牟利。

此案經高雄市衛生局告發，橋檢指揮法務部調查局高雄市調查處偵辦，到左營區工廠封存一批生產儀器與若干原料。

檢方表示，被告許姓父子均無前科，且到案後坦承因為一時失慮，所以違規製造口罩，深表悔悟。其位於三民區的公司已經繳給高雄市衛生局150萬元罰鍰，並已經完成變更登記，將口罩生產線全數移到左營區的工廠登記，也已經取得衛生福利部核發之第一級醫療器材樓等許可。

檢察官認為，許姓父子同意將犯罪所得繳回公庫，並履行衛生局裁罰的繳回犯罪所得，以及緩起訴處分金，且此犯罪情節尚非嚴重，且被告犯後態度良好，因此處以緩起訴。