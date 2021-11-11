聯發科(2454)致力於人工智慧(AI)晶片發展，於2021年度在國際頂級AI會議神經信息處理系統大會(NeurIPS)中，投稿6篇論文全數入選，錄取率及數量皆打破台灣歷年紀錄，以堅強的AI研發實力打入國際級研究領域行列，董事長蔡明介也期望，聯發科可以在既有的基礎上，在AI更為普及。

聯發科董事長蔡明介表示，聯發科向來重視創新及科技發展的趨勢，長期與全球頂尖大學機構及一流學者合作以投入前瞻領域研究。聯發創新基地多年來即透過與國際知名學府深度合作，探索AI未知領域的機會，期望聯發科能在既有研發基礎上，聚焦更前端的研究能量，讓AI的研究及應用更為普及。

NeurIPS會議收錄的論文代表了機器學習領域中最新發展的趨勢和突破領先的技術水準，獲選研究均來自全球的一流學院、研究機構以及頂尖企業，具有廣泛而深遠的國際影響力，受到學術界和業界的廣泛關注。聯發科技是台灣論文獲選收錄極少數的企業之一，今年投稿6篇論文全數入選，顯示聯發科AI技術尖端實力獲得國際權威的高度肯定。

本次成果來自於聯發科技的前瞻技術研究單位，即聯發創新基地(Mediatek Research)。該研究中心專注於人工智慧領域，在基礎與應用研究並重之下，探索AI的前沿突破與創新機會。聯發創新基地是跨國的研究組織，目前於台灣大學以及英國劍橋兩處設有研究據點，並與劍橋大學與台灣大學的電資學院協作密切，成果發布於NeurIPS、ICLR、ICML等國際一級AI期刊，也應用於聯發科產品本身不斷智慧化的推展進程。