據半導體供應鏈消息指出，大陸晶圓代工龍頭中芯國際副董事長蔣尚義已經遞交辭呈，據傳原因與推動後段製程的Chiplet技術未獲支持有關，雖然中芯國際仍未公告，假設蔣尚義請辭消息為真，這也是中芯國際半年來走掉的第3位戰將，加上年底還得面對若無法取得關鍵機台，恐怕影響中芯國際之後的開出產能進度。

台積電前共同營運長蔣尚義自2013年退休後，2016年12月20日擔任中芯國際獨立非執行董事，並於2018年轉戰武漢弘芯執行長，該公司甚至在2019年底引進荷商艾司摩爾(ASML)的極紫外光(EUV)微影設備，隔年卻爆資金斷鏈危機，蔣尚義2020年6月辭去所有職務，年底蔣尚義再回鍋中芯擔任副董事長。

如今事隔不到1年，傳出蔣尚義遞交辭呈，據自由時報報導，這與蔣尚義一直想要推動發展先進封裝小晶片（Chiplet）技術未獲支持與資源有關，導致蔣尚義不得志進而萌生離開想法。

中芯國際近半年來頻傳重大人事消息，先是今年7月公告，公司核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛博士離職，由於今年5月底才獲得中芯國際價值930萬元人民幣的限制性股票，因此離職消息一出，引發業界關注。

中芯國際創辦人張汝京在世大積體電路2000年遭到台積電併購後，率領百餘名的工程師前往大陸，並上海浦東建設0.18微米製程的晶圓代工廠，吳金剛就在此時加入中芯國際，並在公司任職長達20年，經歷助理總監、總監、資深總監等職位，並在2014年擔任技術研發副總裁，參與中芯國際鰭式場效電晶體(FinFET)架構開發與管理工作。

至於中芯國際今年9月初公告，因為個人身體原因，周子學辭任董事長，執行董事、首席財務長兼任公司秘書的高永崗獲委任為代理董事長。周子學前曾任大陸工信部總經濟師，在2015年時接下張文義的位置，成為中芯國際董事長。

如今中芯國際正面臨全球晶片荒危機下，獲得絕佳的發展機會，業界也盛傳，中芯國際去年延攬蔣尚義，憑藉他當年在台積電與ASML合作關係，擴大取得EUV機台等半導體生產設備的機會，但目前甚至連深紫外光(DUV) 微影設備的訂單，都仍未有下文。

根據中芯國際在今年3月公告顯示，今年2月1日與ASML重新簽訂契約，並簽下約12億美元的DUV機台訂單，中芯國際評估可以取得10台，將原定於2018年1月1日至2020年12月31日期間，延長至2021年12月31日。

中芯國際上月底宣布將深圳、上海等地啟動擴產，預計斥資逾110億美元，，預計2023年陸續開出產能，位於北京興建中的12吋晶圓廠，則是預計2024年量產，但若沒有這些機台，恐怕讓中芯國際生產陷入困境。