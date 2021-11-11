迎接PLG 2021-2022新賽季，衛冕軍台北富邦勇士全力尋求連霸，例行賽將於12月4日正式揭開序幕。職業規格再升級，台北富邦勇士今日由領隊蔡承儒率領冠軍陣容亮相，揭曉全新年度主視覺及行銷規劃，不僅如此，PLG聯盟執行長陳建州頒發冠軍獎盃，全隊高喊「憑我相信We Believe」誓言邁向連霸之路。

蔡承儒表示，在籃球場上想要成功衛冕的挑戰比奪首冠還高，憑著天賦異稟的陣容和不間斷的訓練之外，更需要凝結所有人的心。相信自己沒有極限，相信隊友相信教練，相信球迷的支持，相信台北富邦勇士無限的可能，不受質疑聲音影響、阻絕外界噪音和批評，台北富邦勇士新賽季將秉持著「憑我相信We Believe」的力量，勇往直前爭取連霸榮耀。

蔡承儒說，國內籃壇近年職業化快速發展，在進步的道路上少不了挫折和起伏，但憑著每一個人的貢獻和信念，集結所有人的正能量才能創造更美好的籃球環境，正因「憑我相信We Believe」。

富邦勇士從2019年正式職業化屬地台北市，即獲得台北市政府以城市冠名支持職籃發展，今日開季記者會中，勇士球團隆重宣布，新球季十分榮幸能再度與台北市政府冠名合作！從征戰國際賽事到開拓國內職業運動，富邦勇士胸前總是繡上「TAIPEI」字樣。致力主場經營，台北和平籃球館成為勇士的家，帶動大台北地區籃球的觀賽風潮。

新賽季台北富邦勇士持續加深與台灣首都的連結，與整座城市的關係更加密不可分，每一場賽事都是為城市榮譽而戰。同時勇士新賽季的城市版球衣，睽違兩年再進化，推出「奔放黑城市版」球衣，石墨黑色系及側邊裁片藍、白穿插的畫法筆觸，宛如車水馬龍、川流不息的臺北城，再加上胸前的TAIPEI視覺，代表無拘無束、多元融合的城市意象及人文藝術，搭配水墨揮灑的設計，期待勇士們在賽場上展現自由奔放、放手一搏的精神。

2021-22臺北富邦勇士年度季票售出近千組，購買人數是上賽季兩倍，季票營收更是成長三倍，球團感謝球迷踴躍的支持！同時勇士今年首度推出雙月月票，分別為1-2月和3-4月，其中任選四場以上主場賽事，即享有票價九五折優惠。為了滿足不同族群，今年特別針對團體包票推出企業家庭日專案及頂級尊榮VIP包廂，提供企業福委會或親朋好友聚會更多選擇。憑振興五倍券及動滋券有效期間於勇士主場現場購票及商品，還能獲得優惠好禮。

台北富邦勇士在PLG元年奪下歷史性的總冠軍，卻受疫情影響無法在球場高舉獎盃慶祝，PLG聯盟執行長陳建州蒞臨現場，頒發PLG元年總冠軍獎盃給勇士全體隊職員，嘉勉勇士贏得歷史性的榮耀！衛冕軍台北富邦勇士將於12月4日例行賽開幕戰在和平籃球館迎戰福爾摩沙台新夢想家，賽前更將舉行冠軍戒指頒發儀式，為PLG賽季揭開序幕！。