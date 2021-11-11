高雄旗津黑沙玩藝節帶動當地店家平日生意比以前多2成，周六、日甚至客滿。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄旗津黑沙玩藝節今年因疫情延後到10月底開幕，迄今吸引逾9萬人參觀，人潮即錢潮，帶動周邊商圈經濟回溫，業績漲2成。高市觀光局也回應民意，12星座主題沙雕展將展至11月30日，堪稱歷年最長一次展演。

當地攤商透露，近期生意明顯回溫，平日人潮回流外，假日旗津大街也擠爆。高雄市旗后商圈發展協會副理事長魏賢璋指出，旗津海產店平日生意成長2成，周六、日家家客滿。該協會理事長陳昱宏提到，先前因為疫情，大家都悶很久了，透過這次黑沙玩藝節，希望大家多來旗津走走，看沙雕、吃海鮮。

今年沙雕亮點是以12星座為主題，更結合高雄在地特色。觀光局表示，像是結合振興五倍券及高雄特產的天秤座、展現特色文化「戲獅甲」的獅子座，鼓勵民眾來高雄觀光、振興經濟，發現高雄在地之美。

而為感念辛苦的第一線防疫人員，特別設計抵禦病毒的天蠍座、結合謹慎小心個性及醫護人員形象的處女座，還有雙子座的高雄熊也特地設置互動拍照點，以俏皮模樣提醒民眾得保持防疫社交距離。

除12星座沙雕外，最引人關注的莫過於高達6米、寬達9米，歷年最大主雕「太空旗津（騎鯨）大冒險」，帶著所有遊客隨著鯨魚一起飛向星際。日前活動也力邀金曲歌王許富凱及在地樂團跟大家同歡。

此外，觀光局攜手高雄大遠百，在大遠百廣場打造高雄熊在月世界和熱氣球飛高高的沙雕，邀請民眾到百貨逛逛、與沙雕合影，還可憑本人跟大遠百沙雕的合照到旗津海水浴場活動現場打卡，即可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量小贈品。