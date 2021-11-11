華碩與台南市政府合作、打造全台第一個採用混合雲架構的「城市動態影像AI感知平台」，11日正式啟用。搭配5G及AI影像辨識技術，該平台在防疫警戒期間，試行導入「社交距離與口罩偵測」、「景點人流辨識」與「市區路段車流影像即時分析」等應用，不僅提供高達98％的準確率，亦有助即時支援市政決策，逐步建構智慧營運核心（IOC Intelligent of Operation Center）推動實現智慧城市數位治理。

台南城市動態影像AI感知平台以華碩雲端架構軟體中心（OCIS）所開發的ASUS Cloud Infra為基礎，透過混合雲架構結合台灣AI雲（TWCC）資源，具備應用上的靈活性，以進行資源最佳化配置。

例如AI訓練需求置於TWCC，城市動態影像AI感知平台則聚焦推論應用與城市儀表板的呈現，經由冷熱資料的分流，需長期保存的資料被存放在公有雲，除了可以大幅節省硬體建置費用，資源也將可被有效運用於AI應用。

該平台並以無人機結合5G模組、蒐集城市影像，不但可即時傳輸進行影像串流AI分析，並可同步呈現於平台城市儀表板上，作為城市治理參考。

華碩雲端總經理吳漢章於11日出席活動時表示，華碩電腦雲端暨AI台南研發中心成立至今，已相繼合作智慧路邊停車試驗場域、智慧城市大數據服務分析驗證計畫，此回與台南市於智慧城市領域再次創新，首創AI平台結合TWCC的混合雲架構，依據不同需求有效運用資源，並快速發展AI應用，打造數據驅動的智慧新應用，建立智慧城市治理新應用典範。

圖說：華碩旗下華碩電腦雲端架構軟體中心（ASUS OCIS）與台南合作打造影像AI平台，即時掌握城市動態。