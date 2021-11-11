日野（HINO）商用車台灣總代理和泰汽車（2207）11日發表日野六期新車，除了符合大型柴油車六期排放法規，並提前對應2022年1月起實施的車輛安全法規。

和泰車表示，本次發表的新車涵蓋從最大聯結總重達46噸的各類大型貨車、曳引車，能確保中長程運輸載重的中型貨車及市區物流主力的中小型貨車，另外新增多款符合市場需求的引擎動力配置及特裝車型。同時也發表全新寬幅式大客車及低地板公車，和泰汽車將以最完整的六期全系列新車正式登場展開銷售。

日野六期新車發表會，和泰車總經理蘇純興也同時宣布品牌經營策略，未來日野品牌將以Total Support（全方位支持）為經營方針，並以4 Support為策略核心，包括：一、Full Line-up：持續完善日野品牌商品線，提供各行各業所需的車型，滿足顧客不同的需求。二、Full Value-Chain：整合集團價值鏈，從租車、車貸、產險、車體打造、特裝事業、中古車等，提供顧客全方位服務。三、Full Connect：宅經濟與電商快速成長，將陸續導入日野專屬運行管理系統及集團ONE-ID整合機制，提供全新的數位應用工具，為顧客帶來更加智能便利的管理。和泰集團也推出和泰PAY及和泰聯名卡，提供顧客更快速與更安全的金流服務。四、Full Service：強化鈑噴服務、標準化據點軟、硬體設施，並展開新型態服務網路佈建，為強化顧客服務奠定基礎。

同時，蘇純興宣誓日野將以全新六期新車及Total Support的服務挑戰台灣商用車市場銷售No.1的地位。

日野品牌車輛的新車登錄實績，自今年1月以來即氣勢如虹，居市場領先地位。加上HINO六期新車上市助攻，有望取得今年3.49噸（含）以上商用車市場年度銷售冠軍。