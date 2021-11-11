看好台股量化交易成長性，永豐金證券搭上1111購物節推出「豐XQ殿堂」量化交易升級服務。自即日起，從選股手動交易進階為選股全自動交易，平台上提供交易策略想法與程式範例，投資人可以立即套用，讓新手可以快速入門，老手可以能力升級，打造符合自己想法的台股自動化交易。

永豐金證券表示，投資人只要開立證券戶就可以直接在網路上申請成為「豐XQ殿堂」會員，配合台股快速變化，「豐XQ殿堂」提供符合市場變化的量化交易策略讓投資人學習及參考運用。

「豐XQ殿堂」平台今年7月第一階段推出以來，包括影音、文章、程式碼已累積提供100篇，吸引量化交易投資人青睞加入。

永豐金證券指出，FinTech普及、股市逐筆撮合及盤中零股交易制度實施，多重力道共同推動量化交易快速成長，台股出現一群樂於程式學習且發展自己交易策略的投資人，以XQ全球贏家與資源豐富的Python API兩種程式語言最受喜愛與運用。

「豐XQ殿堂」從選股邏輯、監控個股、到串接下單的量化交易知識，都是經過回測驗證的交易架構，理論知識並兼具實務運用，從選股手動交易進階為選股全自動交易，投資人升級後，只要帶著手機就可以遠端掌控桌機電腦正在運作的投資交易策略程式。

永豐金證券2020年初推出「AI幫你顧」，打造具AI智能級的投資顧問服務，今年榮獲國家品牌玉山獎《全國首獎》殊榮，首獎團隊強棒再出擊，以量化交易為目標創建「豐XQ殿堂」平台，希望為投資人提供效率、紀律的程式交易環境，發揮量化交易研究成果服務廣大投資人，讓量化交易專業又容易。