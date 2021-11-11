痛批瑪莎3惡少「背景一定很硬」 男大生母怒控：警察很消極

兒遭痛毆昏迷未脫險 宋媽媽痛批案情不單純

逢甲大學宋姓大一新生，剛拿到駕照1個多月，日前開車不慎擦撞瑪莎拉蒂，遭3名惡少痛毆到腦傷昏迷。宋母下午在台中豐原住家附近受訪表示，事發至今5天，沒見過對方任何人，無法接受主嫌父母道歉舉動，談到孩子紅著眼眶表示「很怕相依為命的兒子無法醒來」。

外型陽光開朗的宋姓大一新生，只因開車不慎擦撞瑪莎拉蒂，遭對方打到腦傷昏迷。（家屬提供／王文吉台中傳真）

宋母說，她與前夫離異後，與長子相依為命，次子跟著前夫。她原從事童裝網拍，但因身體不好，失業一段時間，兒子考上私立大學後，為籌措學費，上禮拜才找到新工作，準備重返職場，卻因為兒子出事，只好放棄工作機會，全心心力照護兒子，「希望他醒來」。

外型陽光開朗的宋姓大一新生，只因開車不慎擦撞瑪莎拉蒂，遭對方打到腦傷昏迷。（家屬提供／王文吉台中傳真）

主嫌父母早上到榮總道歉下跪，宋母對此無法接受，她紅著眼眶說，事發至今5天沒見過任何人，突如其來的道歉舉動，有何意義？「我兒子第一時間拚命道歉，結果被打得半死，你們這樣道歉，如果能還我健健康康兒子，我可以原諒你們，現在這些道歉根本於事無補。」

宋姓大一新生父母離異，他跟著母親相依為命，才剛開始大學生活，就被惡煞打到腦傷昏迷。（家屬提供／王文吉台中傳真）

宋母提到，兒子在藥物控制下，腦壓有些微下降，要度過關鍵5到7天，才能確定能否存活，「他進醫院之後，從來沒清醒，也無法回應，只有無意識的反射動作，在病床上掙扎亂動，好像深陷恐懼之中，我看了非常心痛。」

針對嫌犯一通電話就撂來一群人，宋母說，他們一定不單純，怎麼能夠一群人就來，想必背景很硬，不然警察一開始不會這麼消極。他們應該都是幫派分子，抽菸、打人、叫囂，大家一看都知道，我的孩子根本沒有還手餘地。

張姓主嫌被網友起底暴力過往，宋母說，張嫌是前科累犯，爸媽也曾代他出面道歉，如果現在又用一樣方式處理，覺得很無言、不能接受。針對主嫌等3人裁准羈押，宋母說，「希望在最後判決給我滿意答案，讓大家相信生命還有保障，社會還是有公理。」

至於張姓主嫌母親稱自己也是單親，想當面道歉，但宋母哽咽表示，天下父母心，將心比心啊！「如果她是我的話，她會想見對方家屬嗎？每次見到他們，我的心有多痛，他們的道歉對我來說只是更痛而已。」

宋母說，兒子剛拿到駕照1個多月，當時開她名下的車子，車上有兒子在內2男1女，去教會聚餐之後要回家。事發當時，對方威脅不能報警，不准拿手機及接電話，同車友人在電話中無法交待身處何處，不知道如何是好，只說要拿很多錢過去，已經完全呆掉了。

對於在場的李、陳共犯，張母說，我不知道他們有沒有動手，在主嫌失控的時候，竟然沒有制止他，還架住我兒子，任由他施暴，冷眼旁觀，非常令人無法理解，你們還有人性嗎？

由於警方原本以傷害罪移送，宋母說，她得知後告知警方，兒子要緊急開刀，他們回說怎麼那麼嚴重？一直要求拿驗傷單、診斷書，才做筆錄，表示可以告殺人未遂及重傷害。

宋母認為警方態度消息，且說詞閃避，例如詢問有無駕照？警方回說這不是重點，讓她感到傻眼，再追問酒駕、毒駕，警方只告知有驗酒，其他都交代不清楚，真的很傻眼。

台中市警局上午開記者會，並公布懲處3名警官，對此宋母表示，自己只希望得到一個公道，希望兒子恢復健康，對於懲處沒有特別看法。

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