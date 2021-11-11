台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)雙11活動白熱化，旗下momo購物網《雙11超狂購物節》11日買氣再飆新高點，凌晨活動開跑短短3分鐘，即衝出銷售業績破億元亮眼表現！活動第一小時站上更吸引較平日成長近4倍的人次熱絡參與。momo雙11超狂活動持續動員中。

11月11日開跑第一時間消費者鎖定搶購的十大夯品，包含iPhone 13 pro、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、煙波大飯店聯合住宿券、KIPLING後背包、Ariel洗衣球、BRITA去水垢濾芯、幫寶適一級幫紙尿褲、湛盧咖啡，消費者不僅抓緊雙11箱購囤貨洗潔用品、保養品、飲品、尿布等定期性補貨的日常備品，同時趁著活動優惠為3C資訊、家用電器來個大升級，而隨著民生逐步恢復正常，旅遊票券、外出包款更成今年雙11另一大搶購目標。

眾所期待的「111.1萬紅利金大獎」正式現身！凡於11日至momo全通路不限金額下單，免登記即有機會躋身百萬富翁行列，momo更加碼不手軟「狂送11萬份好禮」，只要11月11日單筆消費滿1111，三項好禮任選，包含3.8萬份達美樂披薩套餐、3.8萬份鮮茶道榛果摩卡以及3.8萬份YouTube Premium 3個月免費試用序號。

經過momo雙11暖身慶至今的集氣與醞釀，歷年吸引大批momo粉積極參與的「組隊賺回饋」也終於開跑，11月11日 00:00-23:59團隊消費達指定門檻，就享團團最高3.5% momo幣回饋，另有主揪獨享獎(200 momo幣)與成團消費獎(50 momo幣/人)多重回饋疊加，凡11/10前有加入購物車的商品，並於11/11下單結帳，就有機會由momo為你全部買單(返利上限10000紅利金)。