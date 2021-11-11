央視今天（11日）報導，今年前三季度，中國服務貿易繼續保持快速增長態勢，其中進口增速實現了疫情以來的首次轉正。

據大陸商務部介紹，今年以來，一系列開放舉措為服務貿易發展增添了新動力。穩步推進全面深化服務貿易創新發展試點，陸續推出支持特色服務出口基地高質量發展的政策措施，發布海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單，不斷推進自由貿易試驗區改革創新。

大陸商務部新聞發言人束珏婷11日表示，這些舉措既有力推動了優勢服務出口，又擴大了優質服務進口。今年前三季度，服務貿易12大領域中有7個領域進口增速超過10％。這些領域進口的快速增長彌補了旅行服務進口下降帶來的影響，推動中國服務累計進口增速實現疫情以來首次轉正。

報導指出，今年前三季度，大陸服務業增加值同比增長9.5％，佔國內生產總值的比重達到54.8％，有力推動了服務貿易規模擴大和質量提升。此外，服務數字化為服務貿易發展拓展新空間。1—9月，與數字經濟密切相關的知識密集型服務貿易快速增長，進出口額達1.69兆元人民幣，增長13.3％，佔服務進出口總額的比重達到44.7％，較去年同期提升0.7個百分點。