4大公投案年底登場，其中重啟核四備受社會矚目，監察院今公布「台電奇異核四仲裁案」調查報告，通過糾正經濟部及台電公司，但公布的時間點惹外界質疑。國民黨立委賴士葆痛批，2年的調查選在這時候公布，司馬昭之心路人皆知，「任何人都知道核四是道地的政治問題」，連監察院都不落人後加入公投國家隊宣導團的行列。

賴士葆指出，四大公投正反兩方擁有資源的比例就像是一場小蝦米對抗大鯨魚，連監察院都不落人後加入公投國家隊宣導團的行列，今天監委田秋堇開記者會鞭屍前朝官員，監委說2014年經濟部長張家祝在核四尚未通過審核，卻稱核四安全無虞，誤導社會，所以糾正經濟部和台電。

賴士葆認為，重啟核四公投在即，兩年的調查，選在這時候公布，司馬昭之心路人皆知，還要欲蓋彌彰的解釋說核四是安全問題不是政治問題，不能因為政治公開這份報告，也不能因為政治就不公開這份報告。

他怒轟，任何人都知道核四是道地的政治問題，監委根本就是為著替政治效力公開這份報告，田秋堇為了做球給府院黨，刻意的迂迴解釋，愈講愈露馬腳，監委公開的這份報告是要向府院黨交心，監察院沒有在公投國家隊缺席。

賴士葆說，其實這份報告完全沒有公信力，從陳師孟開始倡議落實只調查前朝，到後來的「陳師孟們」也都繼續接棒這樣的精神，尤其被提名者大都是親綠背景，完全違背憲法應該超越黨派的規定，所以他們所作所為服膺政黨利益就不違和，當監察委員不再獨立超然，卻甘願替政黨效力，就不可能有公信力。

賴士葆表示，去年底陳菊率監察委員到行政院巡查，最後的結論竟然是要調查馬英九當年使用「中華台北」出賣主權的事情。留下最大的笑話就是忘了順便調查李登輝、陳水扁、蔡英文都曾經使用被他們認為喪權辱國的「中華台北」。

他強調，今年6月的時候，疫情大爆發，3＋11破口、疫苗短缺、採購疫苗失誤等諸多行政疏失，媒體報導監委可能約談陳時中，蘇貞昌一句「不厚道、不公平」，監委紛紛自清沒有要約談陳時中。至今死了8百多人的防疫破口，責任歸屬沒人追究，沒人負責。監察院讓自己整飭官箴，糾舉、彈劾、審計的功能廢了，變成行政院的監察局，唯一做的就是糾舉前朝。