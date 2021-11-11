四大公投在即，台灣民眾黨高雄市黨部團隊今（11）日率領高市議員擬參選人，首度走上街頭宣講，眾人站在中正三路、民族二路口，呼籲藍綠勿把公投當政治籌碼，須停止餵養人民對立認知。除本次宣講外，未來也將持續以「護藻礁、護食安、護台灣」為主軸進行相關活動。

民眾黨鳳山區參選人陳妙真走上街頭宣講。（民眾黨提供）

今參與的有多位高市議員擬參選人，包括左楠區參選人莊貽量、三民區參選人李佳玲、旗鼓鹽區參選人劉家榮、鳳山區參選人陳妙真、仁大鳥大區參選人湯淯甯，向高雄市民宣講公投議題。

民眾黨三民區參選人李佳玲走上街頭宣講。（民眾黨提供）

民眾黨高雄市黨部表示，不少市民不清楚12月18日要公投，然而此次投票關乎許多重大民生議題，民眾黨將持續走入地方宣傳理念，鼓勵民眾積極參與公民投票，不讓執政黨藉由「黑白講」之資訊，誤導民眾忽視公投重要性。

台灣民眾黨高雄市黨部團隊今（11）日率領高市議員擬參選人，首度走上街頭宣講，眾人站在中正三路、民族二路口，呼籲藍綠勿把公投當政治籌碼。（民眾黨提供）

民眾黨指出，「護藻礁、護食安、護台灣」之主軸，在於以民眾生活角度出發，並務實討論，讓民眾在充分資訊獲得下做出判斷，如藻礁永存之議題，中油第三天然氣接收站另有遷址、原地微調、輔助方案等政策作為可討論，政府卻始終未與民眾說清，「民眾黨並非反對三接，而是反對錯誤的選址地點」。

至於萊豬進口議題，民眾黨則訴求，必須明白標示是否含萊克多巴胺劑，政府採投機取巧擦邊球手法：「只標示產地，針對有無萊劑卻技巧性規避」，這樣的做法無法讓人民相信政府能做到落實源頭管理，並讓民眾能夠清楚辨別做出選擇。

「公投並非是非題或選擇題，目的在於解決！」民眾黨高雄市黨部強調，近期藍綠兩黨接連狂打認知作戰，將四大公投當作政治籌碼，公共政策應是就事論事的社會雙向溝通，而非單方面餵養人民政黨對立認知，造成資訊不對稱。同時也呼籲民眾，當執政黨欠缺民主溝通，更好的台灣未來就應由人民做主，歡迎12月18日一起站出來踴躍投票。