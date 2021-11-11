輕艇國手張筑涵，今年進軍東京奧運，雖未能晉級，但已具國際水準；行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，認為水里溪具有水流清澈、水量可控性等天然優勢，很適合規畫水域運動訓練場域，發展在地特色運動，同時促進地方繁榮。

蔡培慧11日會同體育署、水利署第4河川局、台電、中華民國輕艇協會、水里鄉公所等單位，會勘水里溪設置輕艇激流賽道及水上運動場地。

目前，國內輕艇激流訓練場，僅有宜蘭縣安農溪與南投縣水里溪；蔡培慧表示，近幾年很流行輕艇體驗旅遊，如日月潭、墾丁、東北角福隆都是熱門划行水域，不過，奧運比賽中的輕艇靜水競速賽，與輕艇激流障礙賽，就需要水位高低差以及水流緩急速，營造不同的競賽項目及激流賽道，因此，特別邀集體育署，及在倫敦奧運擔任輕艇裁判的李婷婷副教授，會勘查可行的激流訓練基地。

第4河川局人員建議，水里溪與濁水溪交會處上方的腹地寬闊，可做為選手岸上的訓練場地，從該處引水里溪水，建置長310米、寬15米的直線型人工水道，水流最終流放回濁水溪，既不會涉及土地變更問題、利用台電控制水流，非常適合發展水上休閒運動及專業訓練。

蔡培慧表示，將積極促成體育署支持前期規畫設計經費，讓水里溪結合奧運項目、水上運動。縣議員王秋淑表示，推展輕艇激流運動，強化選手的訓練，賽事期間接待國內外選手，平時也可發展水上活動，例如漂漂河、泛舟等運動休閒活動，有助於促進地方繁榮。