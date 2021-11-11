「w-inds.」將在本月24日推出新專輯《20XX “We are”》。（RISINGPRODUCTION提供）

日本男團「w-inds.」去年歷經緒方龍一退團後，橘慶太、千葉涼平將在本月24日推出新專輯《20XX “We are”》，11日接受台灣媒體越洋視訊訪問，涼平坦言他們一直有解散念頭，尤其是在音樂理念無法實現時，想法就會變得比較負面，2人也分享長壽秘訣就是不斷挑戰自我，讓大家保持新鮮感。

千葉涼平接著笑說如果解散的話，他要開1間珍珠店，橘慶太聽到後便說：「既然他要做珍珠，那我來做奶茶吧，這樣就可以一起做珍珠奶茶」，強調畢竟很清楚台灣珍珠奶茶的美味，笑說到頭來還是2人一起做，店名就叫「w-inds.」好了，還不忘像台灣粉絲喊話：「大家來日本的話請一定要來喝，我們會多放一點珍珠進去！」

去年1月曾來台開唱的2人，其實曾擔心因為太久沒台灣，粉絲會不會就不來，有沒有人來接機 ，結果大家的熱情讓他們超級安心，小籠包也是到台灣必吃的美食。新歌〈Little〉歌詞寫到日常生活中就有很多幸福，至於最近的小確幸，涼平透露很喜歡中華料理，味道如果是自己喜歡的就會覺得很幸褔，慶太除了小籠包，笑說聽到看到訪問的時候看到大家笑得很開心，就覺得很棒很幸福。

至於18日將過37歲生日的涼平，被問到當天想做什麼，他淡淡表示只想要懶懶地放空1天，慶太則在旁邊說：「他不喜歡驚喜，不想要讓他覺得討厭，所以我這20年都選擇不要特別給他驚喜度過。」涼平笑回：「不好意思啊還讓你顧慮到我。」《20XX “We are”》welcome music與日本同步發行。