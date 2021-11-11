泌尿道感染讓許多女性很困擾，同樣的問題也發生在台中55歲林姓婦人身上，她因長年泌尿道感染而感到頻尿、下腹悶痛，停經後更是每次感染都出現血尿，為此根本不敢出遠門，所幸日前接受中醫治療，症狀明顯改善，現在聽到要出門也不再擔心。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師黃瀞瑩指出，林姓婦人泌尿道感染的情況，在短短半年內以重複發作4次，最近這次感染時接受抗生素治療2周，雖檢查已無細菌，但林婦仍感覺有頻尿問題，且喝水量減少就會出現排尿不順的情況，甚至有酸澀、下腹悶痛感，也因此，她每隔半小時就要小便1次，根本不敢出遠門。

不只擔心出門時會不方便上廁所，頻尿的情況也導致林婦夜間失眠，她告訴醫師，每次感染時發現自己有血尿，都覺得很害怕，憂心身體有其他問題，情緒長期受影響，為了減少泌尿道重複感染的問題，林婦決定尋求中醫協助。

黃瀞瑩表示，對於感染症，中醫的治療主躍在於審查病因病機，透過恢復胃氣流通的方式，讓免疫系統能對抗病原，並藉由化濕法通利水道、恢復小便順暢。以林婦的情況，她結合其症狀、舌脈，歸納出林婦有濕熱蘊結下焦且熱傷血絡的問題，透過藥物清熱利濕並涼血止血，服藥1周症況即改善。

黃瀞瑩提醒，結石、感染、發炎或癌症都可能導致血尿，呼籲民眾若發現自己出現血尿的情況，應立即就醫檢查，排除癌症、結石問題後再透過中醫調理。