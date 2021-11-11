華航推出「就是雙11，搭華航任遨遊」全航線機票促銷活動，11月11日起至12月9日全艙等機票9折起，還可免費改票1次，超前部署疫後旅遊。

華航表示，11月11日至12月9日促銷期間內購買明年6月底前台灣地區出發航班，包含東北亞（東京成田、大阪、福岡、札幌、沖繩、名古屋、首爾仁川）、東南亞、大洋洲、北美、歐洲、兩岸（上海浦東、廈門、北京、成都）、香港及帛琉等航線，全艙等機票促銷9折起，部分航線折扣更超過7500元，第一次改票免收手續費，詳見華航官網。

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