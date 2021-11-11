茂生農經(1240)下午舉行法說會，董事長吳清德在法說會中表示，前3季營收成長的原因，來自於業外投資營收的大幅成長，其中轉投資生產洗選蛋的茂生食品，銷售量呈現穩定成長。10月營收成長逾4成，樂觀看待第4季表現。
茂生農經第3季受到飼料大宗原物料玉米、黃豆、營養劑等成本大漲增加，業績表現受到壓力。前三季營業毛利2億1685萬餘元，營業淨利5407萬餘元，獲利9540萬元，EPS 2.6元。
茂生農經近年來依循穩健經營的原則，陸續在有色雞契作養殖、豬隻養殖與洗選蛋生產等項目投入資源，甚至投入資金購入每小時洗選8萬顆雞蛋的洗選機設備，營收逐漸多元化，並以富翁牌洗選蛋品牌打入全聯超市等大型通路。
茂生農經在南投竹山建立仔豬及肉豬養殖場，憑藉自身飼料生產優勢，2021年豬隻銷售可望逐步成長，挹注公司營收助益不小。
茂生農經10月份營收2億9367萬餘元，較去年同期增加43.82%，前10月份營收24億4081萬餘元，較去年同期增加31.78%。
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