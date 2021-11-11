班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）自2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》後就鮮少有搶眼的大銀幕作品，但他的Netflix新作《犬山記》自9月威尼斯影展首映以來，就常駐不少影評得奧斯卡預測名單上，班奈狄克在片中飾演1920年代不修邊幅的殘暴農場主人，由於角色是個老菸槍，他不僅學會高難度的單手捲菸手法，為戲任命犧牲的班奈狄克還透露：「我尼古丁中毒了3次。」
讓導演珍康萍（Jane Campion）榮獲今年威尼斯影展最佳導演銀獅獎的《犬山記》，被影評譽為班奈狄克近年最精湛的演出，他接受《君子》雜誌專訪時透露自己的角色煙不離手，「每一個鏡頭都狂吸沒有濾嘴的捲菸，當你必須吸那麼多煙，下場通常很恐怖」。
班奈狄克除了依照名小說家托馬斯薩維奇（Thomas Savage）1967年同名原著描繪的學會單手捲煙，還學會彈奏斑鳩琴、親手鍛造馬蹄鐵送給導演、製作出一整組木造傢俱，甚至還親手為公牛閹割。
班奈狄克在拍攝期間嚴格採用方法演技，即使下戲仍不走出角色，他在片場拒絕與女主角克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）交談，若有人叫他真名他也絕不回應，形象時尚帥氣的他，為了角色甚至堅持不洗澡，「我想要身上有那股臭味，我要身旁的人知道我聞起來是什麼味道」，他坦言這部分讓他自己也很糾結，畢竟他免不了還是會與親友見面，「而且我對幫我打掃房間的清潔人員感到很抱歉」。《犬山記》將於12月1日下午3點於Netflix全球同步上架。
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