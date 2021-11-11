環狀線板新站啟動招商 打造2萬坪複合式捷運宅

環狀線板新站土地開發案招商啟動！新北市捷運局表示，預計打造2萬餘坪複合式捷運宅，提供購物、辦公及居住等多元服務，投資金額約36億元，不僅可延伸新特區腹地，更為板新站周邊地區創造一站式軌道經濟，帶動周邊發展。

新北捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，基地面積約1392坪，預估可興建地上29層、地下6層，超過2萬餘坪複合式捷運共構大樓，投資興建金額約39億元，可提供購物賣場進駐，打造到站即到家，到站即辦公的便利生活型態。

林耀長指出，板新站下一站即四鐵共構的板橋站，步行至新板特區僅需10分鐘，屬新板特區居住、就業人口及購物、辦公等多元服務之延伸範圍，透過環狀線串聯，使板新站住、商、辦等功能更具加成效果。

新北捷運局表示，全案已公告徵求投資人，將到明年3月21日截止，將依據產品規畫、亮點營造等評選最優申請人。

捷運局說，考量捷運土地開發特殊性，都市設計審議將由新北捷運局自行辦理，同時透過廉政平台監督，提升土地開發價值。