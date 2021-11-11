中華經濟研究院11日舉行成立40週年院慶，副總統賴欽德親自出席，並在致詞中表示，肯定中經院長期以來在自由貿易協定、租稅優惠上的研究，以及扮演政務官人才搖籃角色，然而國際情勢劇烈變動，台灣一直面臨挑戰，企業在國際競爭面對的是「障礙賽」，不像其他國家在平地上進行百米賽跑，鼓勵中經院要協助台灣完成參與國際社會，協助企業界掃除障礙。

中華經濟研究院今(110)年7月1日成立屆滿40年，中經院表示，由於新冠肺炎疫情的衝擊，許多活動因此取消或延期，所幸近來政府對疫情控制得宜，中經院延宕了4個多月的40周年院慶活動 也得以在11月11日舉行。

作為國家政策智庫，現任中經院董事長曹添旺表示，中經院40年前因為中美斷交奉政府之命成立，此段期間國際政經變局，台灣經濟發展經歷諸多階段，中經院一路提供研究成果，累積最重要的財經人才，期盼中經院進一步提升能量，繼續扮演國家研究的能量，傳承歷史光榮與前瞻未來的關鍵時刻。

中經院40周年院慶活動，蔡英文總統的賀詞、行政院蘇貞昌院長、經濟部王美花部長、國發會龔明鑫主委均預錄祝賀影片以示祝賀，均肯定中經院長期以來為國家重要政策提建言，為產業發展獻策略，讓台灣在面對國內外各種挑戰時，能掌握正確方向，繼續大步向前。

副總統賴清德並進一步期許中經院，未來在三大議題加以著墨：一、2050年淨零排碳及轉型、二、台灣加入CPTPP，三、新東向和新南向分進合擊等相關研究。此外，副總統也認為，智庫的研究、判斷，讓政府的政策可以更國際接軌，更符合民眾需求，資源的配置也會更有效率，加速台灣結構轉型，邁向現代化的美好國家。