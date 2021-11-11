中美貿易戰與疫情蔓延引發去全球化效應，促使全球經濟格局與產業生態系統走向區域化與在地化。安永EY聯合會計師事務所和台灣併購與私募股權協會、經濟部台美產業合作推動辦公室10日舉辦「2021國際投資論壇」，幫助台灣企業領導人分析國外投資與IPO等籌資管道。

安永EY聯合會計師事務所所長傅文芳表示，論壇以「困境突圍：危機下的台灣企業新轉機及明日賽局：台灣企業競合、轉型新模式」為主軸，隨疫情延燒及中美貿易戰衝擊全球投資併購布局，企業必須加速跨域合作布局與發展創新商業模式，打造軟硬整合、虛實連結的新經濟商機。

安永指出，今年全球經濟已自疫情影響中逐漸復甦，全球併購交易金額回復到疫情爆發前水準。安永發布2021國際投資論壇白皮書，總計2020年全球併購交易總額3.5兆美元，跨國交易金額為8903億美元，占全球併購金額25.5％。

就區域環境來看，2020年亞太地區不畏疫情逆勢成長，北美仍是全球交易熱區且復甦迅速。自2020年Q3至今，併購交易金額逐季成長，交易總額增加主要受益2020下半年多件50億美元以上的超級併購案貢獻；截至今年8月，北美交易金額合計1.82兆美元，已超越 2020全年金額。亞太地區交易量自2020年Q3起擺脫疫情低迷，交易金額大增之主要併購案件來自中國及日本。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，2021年全球投資併購交易的三大重點，包括疫情催生特殊目的收購公司（SPAC）上市熱潮、ESG當道、TMT（科技、媒體及通訊產業）產業為近年併購交易重點領域。

因應疫情加速推動數位轉型需求，自2019年至2021年8月，TMT領域的全球併購交易金額及占比均逐年增加，2019～2021全球併購交易總金額占比分別為28％、32％、39％。

在台灣部分，何淑芬指出，2020年初台灣深受新冠病毒疫情影響，多數投資人態度保守，部分交易案件延宕，整體併購交易市場降溫。雖有大型併購推升交易總額，總件數卻降至近年最低點。

2021年雖然全球市場已逐漸復甦，台灣併購市場則未如此樂觀，今年截至8月併購交易件數及總金額分別較去年同期下滑36％及42％。

觀察2020年台灣併購交易案件類型、規模及重點投資產業重點，我國海外鉅額併購交易達52億美元，主要為大型併購推升總交易金額，其中國內矽晶圓大廠環球晶的海外併購案約占海外併購總金額88％，備受市場矚目。

雖然台灣2020年海外併購活動放緩，含未揭露交易金額之案件為17件，較2019年減少約66％，但交易金額94.26億美元比2019年上升12.8億美元，增幅約28％。

而疫情衝擊外資企業暫緩來台併購，外資來台投資併購減少78％，2020年外資來台投資總金額僅2.3億美元，較2019年10.5億美元大幅減少，主要為疫情導致跨國交易所需面對不確定性與風險升高，多數投資人轉瞄準境內投資標的，使外資來台投資金額與案件數量大幅減少。

另外，國內整併熱度回升，聚焦金融業整併：反觀台灣境內市場受疫情影響較小，2020年投資併購總交易金額約32.5億美元，著重金融與科技產業，較2019年國內整併交易金額上升80％。

何淑芬表示，從台灣近期併購案看出兩大重點，首先為富邦金收購日盛金股權一案為國內首宗金金併，牽動金融版圖重組；此外，台灣電子廠面臨品牌廠砍價、全球供應鏈重組，在長期面對客戶砍價壓力、中美貿易戰中又被國際客戶要求降低中國產能占比的態勢下，部分電子代工台廠相繼出售旗下中國子公司，或淡化中國市場製造中心之角色，轉戰其他市場；另一派台廠則選擇與中國廠商強強聯手，共創新局。