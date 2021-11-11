和泰汽車（2207）11日董事會通過第三季財報，前三季合併營收1900.18億元，稅後淨利歸屬母公司126.68億元、年增22.64％，EPS達23.19元，創同期新高。

和泰車表示，第四季隨日本進口車缺車問題緩解，原廠加班生產增量供應下，可望追回先前欠車業績，加上進入年終旺季，樂觀第四季業績提升，全年設定的14.5萬輛新車銷售目標將能順利達陣，改寫自家銷售紀錄。法人據此推估，和泰車第四季獲利可望優於第三季，全年可望賺回三個股本，改寫獲利新高紀錄。