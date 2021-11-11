證券分析師林鈺凱表示，台股經歷5日至9日，連續三個交易日的大漲後，融資便出現大幅增溫，導致加權指數11日隨即回檔107.13點。儘管台股大盤目前看起來是多方進入整理，惟研判這僅是中繼整理，預期整理後行情將會更佳，而在整理的過程中，就是投資人進場布局的機會。 觀察台股現階段的基本面、國際股市狀況，整體都沒有太大問題，等待的就僅僅是技術面的表態，而技術面的表態，預估在這關鍵的三天內，就有機會看到。因此，台股第一波發動點為17150點，而接下來的第二波，將可望在三天內發起多頭攻勢。

首先，加權指數所有均線中，斜率唯一還未翻揚向上的就只剩季線，而季線目前的扣抵值，正準備急速向下扣低，只要台股加權指數近兩日力守於17300點之上，季線便可馬上翻揚；其次，如今月線正虎視眈眈，準備向上找到季線與半年線交叉，預估三日內，月線也有望向上穿越，成就黃金交叉。

如此一來，均線在排列上也將呈現標準多頭排列，呈現短、中、長期均線依序由上而下的排列方式。展望後市，台股現階段所有多頭小瑕疵，都可望於三日內回歸正軌，轉為多頭格局，而台股的第二波攻勢，屆時亦將應運而生。

個股方面，本周納入投資組合的台勝科，已決議斥資282.6億在雲林麥寮擴建12吋矽晶圓廠，供應國內晶圓廠需求，目前訂單能見度達明年上半年，後續走勢可期。